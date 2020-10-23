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Salda Gölü'ne özgü iki sığırkuyruğu türü bitkisi koruma altında

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 17:48 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 17:48

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nün çevresinde yetişen iki sığırkuyruğu bitki türü koruma altına alındı.


Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Latif Kurt, Salda Gölü kıyısında, gazetecilere yaptığı açıklamada,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüyle Salda  Gölü'nü koruma çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.
 
Kurt, gölde başlatılacak Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi ile bu  bölgenin biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkarılacağını anlattı.
 
Latif Kurt, daha önceden Salda Gölü çevresinde tespit ettikleri  dünyada sadece Salda Gölü çevresinde bulunan iki tür sığırkuyruğu (verbascum)  bitkisinin olduğunu aktardı.
 
Bu türlerin Salda Sığırkuyruğu ve Salda Bataklık Sığırkuyruğu  bitkileri olduğunu belirten Kurt, bitkilerin bulunduğu Beyaz Adalar Bölgesindeki  alanların etrafının ahşap bariyer ve halatlarla çevrildiğini ifade etti.
 
"Bu türler milyarlarca yıllık evrimsel süreçte oluşmuş"
 
Kurt, çevrilen alanların başına bilgilendirici levhalar da asıldığına  değinerek "Bu türler milyarlarca yıllık evrimsel süreçte oluşmuş, dünyanın başka  hiçbir yerinde bulunmayan bu bazik topraklarda lokalite olmuş. Belki de  insanlığın önemli sorunlarına çözüm bulacak genetik bir kaynak, bir rezerv  özelliği taşıyor. Salda, biyojeolojik oluşumlarının yanı sıra biyoçeşitliliği  açısından da ön plana çıkıyor." diye konuştu.
 
"Her iki tür de dünyada sadece Salda Gölü'nün çevresinde"
 
Biyoçeşitlilik bakımından son derece önemli olan  bu türlerin  korunmasını Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce önemsediğine vurgu  yapan Kurt, şöyle konuştu:
 
"Her iki tür de dünyada sadece Salda Gölü'nün çevresinde 100 ila 200  metrekarelik çok lokal alanlarda yayılış gösteriyor. Bu türlerin etrafı koruma  bantlarıyla çevrildi. Bilgilendirici levhaları yapıldı, ayrıca bu iki türün  tohumları toplanarak tohum yem bankasına ulaştırılacak. Gelecek kuşaklara  ulaştırılması için bu türlerin popülasyonunun alanda genişletilme çalışmaları  sürüyor. Bu türlerin korunması son derece önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanı  Murat Kurum başta olmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve  teknik ekip bu türleri koruma altına aldı."
 
Kurt, Salda Gölü çevresinde yürütülen koruma çalışmalarının dünya  ölçeğinde bir çalışma olduğuna değinerek buradaki biyojeolojik oluşumların  yaklaşık 4 milyar yıllık bir süreçte oluştuğunu kaydetti.
 
Bakterilerin kayaçlarla oluşturduğu "stromatolitler" denilen fosil  oluşumların dünyada yaşamın başlangıcı hakkında ipuçları verecek son derece  önemli oluşumlar olduğuna da değinen Kurt, "Bu nedenle Salda Gölü'nün Beyaz  Adalar bölümü bir tür açık hava müzesi şeklinde bilimsel araştırmalar için  korunuyor." bilgisini paylaştı.
 
Öte yandan, alanda bilim insanları, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel  Müdürlüğü personeli, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları  Koruma Vakfı (TEMA) temsilcileri incelemede bulundu.
 

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Burdur Salda Gölü sığırkuyruğu
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