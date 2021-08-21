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Sahte içki ve kaçak akaryakıt bir arada!

DHA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:07 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 10:07

Adana'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.


?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’nda durdurulan bir araçta ve Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde baskın yapılan bir evde toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
 

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