Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay'ın, avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.

