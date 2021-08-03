Sağlıklı dişlere sahip olmanın 9 yolu

Yetişkinlik döneminde sağlıklı dişlere sahip olmak için çocuklukta ilk dişlerin çıkışından itibaren ağız ve diş bakımının düzenli olarak yapılması büyük önem taşır. Dr. Dt. Beril Karagenç Batal daha sağlıklı ve güzel dişler için öneriler verdi.

Ağzınızın sağlıklı olduğundan ve diş ağrısı ya da apsesi sorunun yaşamayacağınızdan emin olmak için her ay en az 1 defa diş doktorunuza gidin.

Lekelerden ve diş taşlarından kurtulmak için diş taşı temizliği yaptırın ve parlak dişlere kavuşun.

Özellikle diş taşı temizliğinden hemen sonra ve önemli güne kadar meyve suyu, kahve, çay gibi boyayıcı içeceklerden uzak durun. Bu tür içecekleri pipetle içmeniz de dişlerinizi renklenmeden koruyacaktır. Çiğ meyve ve sebzeler, çiğneme esnasında dişler için süpürme hareketi ile temizleyici etki yaratır. Bunu dikkate alın ve yapışkan gıdaları azaltın.

Düzenli olarak günde 2 kez diş fırçalamak, diş ipi kullanmak temiz ve parlak dişler için harikalar yaratabilir. Bu kadar kolaydır. Karbonat, diş tozu gibi materyaller kullanmayın. Bu tür ürünler mineye zarar verir ve dişlerin daha çok lekelenmesine yol açar.

Profesyonel diş beyazlatma yöntemlerini deneyin. Dişlerinizin orijinal renginden mutsuzsanız beyazlatma ile çok daha güzel hale getirebilirsiniz. Özgüvenli bir gülümseme en beğenilen fotoğrafların ipucu olabilir.

Gülüş tasarımı uygulamaları ile dişleriniz her yönüyle mükemmel hale gelir. Daha genç, daha sağlıklı ve göz alıcı bir gülümsemeye sahip olabilirsiniz. Öte yandan bu önemli tarih öncesinde kapsamlı uygulamalara fırsatınız kalmazsa da üzülmeyin. Ön dişlerinize uygulanacak Kompozit (beyaz) dolgularla çürükler tedavi edilir, basit kozmetik işlemlerle (Bonding) çapraşıklıklar, aralıklar ve asimetrik noktalar düzeltilirse şaşırtıcı derecede kısa sürede gülüşünüz değişir.

Dişlerinizde çapraşıklıklar veya alt-üst çene ilişkisinde bozukluklar varsa ve ortodontik tedavi istiyorsanız, yaklaşan önemli günler sizi düşündürmesin. Gelişen ileri teknolojilerin bir ürünü olarak artık daha az ‘’diş teli’’ kullanıyoruz. ‘’Şeffaf plak tedavileri’’ ile her konuda daha özgürüz. Takıp çıkarılabilen bu plaklarla istediğiniz programı hiçbir engel olmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Kadınlar için ruj kullanımı önemlidir. Dişlerinizi olduğundan koyu gösterecek renklerden kaçının. Dişlerinizi daha beyaz gösterecek alternatif renkler denemeyi unutmayın.

Poz verin! Ayna karşısında kendinizin en mükemmel görüntüsünü yakalamaya çalışın. Bu aynı zamanda dişlerinizdeki problemleri de anlamak için bir tür teşhis fırsatı olabilir. Gülüşünüzde gözünüze batan negatif detayları belirleyin. Gülümserken fotoğraflar çekin ve en iyi göründüğünüz açıyı ve ifadeyi bulun.