Sağlıklı bir hayat için ideal kiloya dikkat

Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı bir hayat için ideal kilonun öneminden bahsetti. Bireylerin cinsiyetine, yaşına, boyuna göre uygun kiloda olmasının ideal ağırlık olarak belirtildiğini söyleyen Aksoylu, “İdeal ağırlığı etkileyen birçok faktör vardır. Bunların en başında çalışma şekliniz, fiziksel aktivite düzeyiniz, beslenme düzeniniz ve alışkanlıklarınız, uyku düzeniniz, sağlık durumunuz gelmektedir. Her yönden sağlıklı bir hayat için ideal ağırlıkta olmak çok önemlidir. İdeal ağırlığın yanında ideal yağ ve kas oranında olmakta diğer önemli bir husustur.

Fazla kilolu olmak kronik hastalıkların zeminini hazırlarken olmanız gereken ağırlıktan az, çok zayıf olmakta hastalıklara davetiye çıkarıyor. Yani; obezite sağlık problemlerini tetiklerken, zayıflıkta başka sağlık problemlerini meydana getiriyor” dedi.



Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu şöyle devam etti; “Obezite problemi olan bireylerde kalp-damar, diyabet, hipertansiyon, solunum yolu hastalıkları (astım vb.) görülme sıklığı her zaman çok fazladır. Kilo almak bu hastalıkları tetikler. İdeal ağırlıkta olan kişilerde bu hastalıklar görülmüyor mu diyeceksiniz, tabi ki görülebilir. Fakat kilo her zaman bu hastalıkların zeminidir. Kilolu kişilerde bu hastalıklar yüksek oranda daha çok görülür. Hayat kaliteniz düşer. Fiziksel ve psikolojik sağlığınız etkilenir” Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Kontrolsüz diyabet hastalarının şekere bağlı anlık sinirlenmelerine hepimizin şahit olduğu olmuştur. Astımı olan kişiler kilo aldıkça solunum problemleri yaşamaktadır.” dedi ve ekledi: “Kalp krizi geçirme riskleri artmaktadır. Çok zayıf olan kişilerde de vitamin-mineral ve kan değeri bozukluklarını sıklıkla görüyoruz. Gerek hastalık durumuna bağlı gerek kilo alma korkusuna bağlı olarak yaşanan beslenme bozukları, iştahsızlık enerji kapasitenizi düşürerek yaşamsal faaliyetlerinizi olumsuz yönde etkileyecektir.”

“FAZLA KİLO UYKU APNESİNE NEDEN OLABİLİR”

Fazla kilolu olmanın getirdiği sonuçlardan birinin de uyku apnesi olduğunu ifade eden Aksoylu, “Uyku esnasında belirli aralıklarla solunum durur, horlamaya neden olur. Bu gibi durumlar kalp yetersizliği, yüksek tansiyon ve ritim bozukları için risk oluşturmaktadır. Zaten kalitesiz bir uyku tüm hayatımızı olumsuz etkiler.



İDEAL KİLODA OLMAMAK PSİKOLOJİK SORUNLARIN BAŞLANGICIDIR

Olmamız gereken ağırlığın çok üstünde ya da çok altında olmanın getirdiği sorunlar alışverişe gittiğimizde başlıyor. Hepimiz kıyafet ya da ayakkabı denerken kilo problemleriyle yüzleşiyoruz. Devamında spor yaparken bizi takip ediyor. Aksoylu, “Çok kilolu isek hareketlerimiz kısıtlanıyor, çok zayıf isek hareket kapasitemiz azalıyor. İstediğimiz kıyafeti giyememek sinirlerimizi bozuyor.” diye konuştu.



ÖĞRENME YETENEKLERİMİZ AZALIYOR, SOSYAL ÇEVREDEN UZAKLAŞIYORUZ

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu şunları söyledi: “Sağlık problemleri bizi fark etmeden etkiliyor. Nefes alamamak beyin kapasitemizi azaltıyor. Oksijenden yeteri kadar faydalanamıyoruz. Öğrenme yeteneklerimiz zorlanıyor. Sosyal çevreden ve kendimizden uzaklaşıyoruz. Cinsel hayatımız, cinsel kimliğimiz etkileniyor. Ameliyat süreçlerini etkileyen nedenlerin başında bile çok zayıf ya da çok kilolu olmak geliyor. İyileşme dönemimiz etkileniyor.



İDEAL AĞIRLIĞA ULAŞABİLMEK İÇİN GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN

Kilo vermek ya da kilo almak isteyen kişilerin kısa bir süre içinde yüksek hedefler koymaları süreçten uzaklaşıp eskisi gibi kalmalarına neden olabiliyor. Örneğin vermeniz ya da almanız gereken 20 kg var ve 2 ayda bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Sizin için ideal olan bu değilse pes etmeyin. 2 ay gibi bir süreç yerine 4-5 aya yayın. Ama hedefinize ulaşın. Mühim olan eskisi gibi kalmaktansa hedefe ulaşmaktır.”