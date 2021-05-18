Sağlık personeli alımı 2021! Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Sağlık personeli alımı ilanı yayınlandı. Gaziantep Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu şartları ne? İşte Gaziantep Üniversitesi hemşire alımı ilanı detayları...

Sağlık personeli alımı 2021 yayınlandı. Gaziantep Üniversitesi hemşire alımı olmak üzere pek çok kadroda alım yapacak. Gaziantep Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, fizyoterapist ve eczacı alınacak. Peki, Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu şartları ne? İşte Gaziantep Üniversitesi hemşire alımı ilanı detayları...

Gaziantep Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak. Gaziantep Üniversitesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, fizyoterapist ve eczacı alınacak.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı 17 Mayıs gününü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak. Kargo veya posta ile yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklar.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5. 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)

E- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

F- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Özel Şartlar

1 - Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2 - 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94) Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)

2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi

4- Kimlik Fotokopisi

5-Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika, katılım (Aranan niteliklerde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, katılım belgesi ve sertifika gibi belgeler ibraz edilecektir.)

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310