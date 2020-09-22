Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli aşı için biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim alınacak!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretimin her aşamasında görev yapabilecek biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekimler arındığını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada devam ediyor. Dünya’dan gelen aşı haberleri heyecanlandırsa da Türkiye’de de bu yönde atılan adımlar var. Türkiye milli aşıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı da bu kapsamda yerli ve milli aşıda çalışacak sağlıkçılar arıyor. Yeni mezun, çalışmaya istekli ve laboratuvar analizlerine hâkim kişilerden aday olmalarını isteyen bakanlık başvuruların nereye yapılacağını da açıkladı.

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ ŞARTI

"Türkiye'de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla belirlenen şartları taşıyan kişilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu kapsamda biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim olup, hayvan deneylerine hakim, hücre kültürü testlerine hakim, fermantasyon ve saflaştırma konularına haiz, çalışma konusunda istekli, yetiştirilmek üzere, yeni mezun, laboratuvar analizlerine hakim kişiler, özgeçmiş formunu doldurarak 15 Ekim tarihi mesai bitimine kadar hsgm.tibbilojistik@saglik.gov.tr adresine müracaat edebilirler. Eğitim süresi bir ay olacaktır."

Hürriyet'in haberine göre; Bakanlık en az iki yıl kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış olanların başvurabileceği görevler için gizlilik taahhütnamesi de imzalanacağını duyurdu. Adaylara COVID-19 taahütnamesi de imzalatılacak.