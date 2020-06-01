Sağlık Bakanlığı'ndan 7 başlıkta ilave tedbir

Sağlık Bakanlığı, salgın yönetimi kapsamında hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncellendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellendi. Yeni başlıkların eklendiği rehberde bazı değişiklikler de yapıldı.