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Sağlık Bakanlığı'ndan 7 başlıkta ilave tedbir

01 Haziran 2020 Pazartesi - 9:50 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 10:21

Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelleyerek 7 başlıkta ilave tedbirlerle revizeye gitti.


Sağlık Bakanlığı, salgın yönetimi kapsamında hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncellendi.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellendi. Yeni başlıkların eklendiği rehberde bazı değişiklikler de yapıldı.
 
Bu kapsamda Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler, Kahve / Kıraathaneler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler, Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler , Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler, Plaj ve Yüzme Alanlarında Alınması Gereken Önlemler ve Kütüphanelerde Alınması Gereken Önlemler başlıklarının eklendiği rehberde, “14. Minibüslerde Alınması Gereken Önlemler" başlığı, “14. Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” olarak içeriğiyle birlikte revize edildi.
 

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Sağlık Bakanlığı ilave tedbir 7 başlık
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