Sağlık Bakanlığı'na eş ve sağlık mazereti başvuruları başladı! PBS eş ve sağlık mazereti başvuru ekranı!
29 Eylül 2020 Salı - 10:25 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 10:35
Sağlık Bakanlığı 95. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları açıklandı. Yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar için kura ile yerleştirme işlemleri yapıldı. Kura sonucunda uzman tabip ve pratisyen tabip listesinde yer alanlar için eş ve sağlık mazereti başvuruları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı eş ve sağlık mazereti başvuruları nasıl yapılır? PBS eş ve sağlık mazereti başvuru ekranı...
Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı. Sağlık
Bakanlığı 95. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında atanan tabiplerin eş ve sağlık mazereti başvuruları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı
eş ve sağlık mazereti başvuruları nasıl yapılır? PBS eş ve sağlık mazereti başvuru ekranı...
SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ VE SAĞLIK MAZERETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı 95. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atama kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı atama kura listesinde yer alanlar için eş ve sağlık mazereti başvuru süreci başladı. Eş ve sağlık mazereti başvuruları 30 Eylül saat 18:00'e kadar PBS üzerinden yapılabilecek.