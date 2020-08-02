Sağlık Bakanı Koca'dan flaş corona açıklaması: Birinci dalga sahillere indi...

Bayram tatilinde sahiller doldu. Sosyal mesafa unutuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsle ilgili çok çarpıcı açıklama geldi. Sosyal medya hasabından açıklama yapan Bakan Koca ' birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" dedi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 44 bin 846 test yapıldı, 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti.Toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, vaka sayısı 231 bin 869, vefat sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 981 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516'ye yükseldi.Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,7 oldu.