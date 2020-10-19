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Sadakatsiz 3. Bölüm 2. fragmanı yayında!

19 Ekim 2020 Pazartesi - 16:30 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 16:30

Asya, Derin ile olan konuşmasında kendisini şoke eden bir bilgiye ulaşıyor.


Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor. Derin ise ona, sevgilisinin karısından ayrılıp kendisi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Asya, kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar.
 
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

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