Saçların griye dönmesi etnik kökenle bağlantılı!

Saç yaşlanmasına ilişkin 69 yayından elde edilen verileri inceleyen ABD 'deki Boston Üniversitesi'nden araştırmacılar, saçların griye dönmesi ile ilgili ilginç bir sonuca ulaştı.

Daily Mail'in haberine göre, araştırmacılar, Kafkasyalıların beyazlamaya başladığı yaş ortalamasının 30'lu yaşların ortasında olduğunu, Asyalılar için 30'ların sonunda ve Afrikalılar için 40'lı yaşların ortalarında olduğunu buldu.

Saçların beyazlamasının arkasındaki kesin neden tam olarak anlaşılmasa da bilim adamları bunun, cildimize ve saçımıza renk veren doğal pigment olan melaninin zamanla kaybından kaynaklandığına inanıyorlar.

SİGARA RİSKİ ARTIRIYOR!

Sigara içmek gibi çevresel faktörlerin de grileşme riskini artırabileceği düşünülüyor.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dermatoloji profesörü olan Neelam Vashi saçların griye dönmesi ile ilgili şunları söyledi:

'Saçın yapısal özellikleri farklı etnik kökenlere göre değişir ve sonuç olarak saç yaşlanması da farklılık gösterir. Nüfus yaşlandıkça ve daha çeşitli hale geldikçe, farklı saç türlerinde saç yaşlanma sürecini anlamak daha da zorlaşıyor.'