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S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

AA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 0:25 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 1:16

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B ", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.


S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun  "B ", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği  bildirildi.
 
 Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedilen  açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin  2020'de kredi teşvikinin etkisiyle yüzde 0,9 büyüdüğünün tahmin edildiği  belirtildi.
 
S&P, temmuz ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2020'de  yüzde 3,3 daralacağı tahmininde bulundu.
 
 Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminde önemli bir yukarı  yönlü revizyon yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen,  Çin, Mısır ve Vietnam'ın dışında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl büyüme  kaydedecek bir diğer önemli gelişen piyasa ekonomisi olduğuna inanıldığı  aktarıldı.
 
Açıklamada, para politikasını sıkılaştırma yönünde alınan son  kararların daha konvansiyonel bir politikaya dönüşün sinyalini verirken,  Türkiye'nin 2020 sonunda GSYH'nin yüzde 35'ini oluşturarak "ılımlı" kalan net  kamu borcunun da manevra alanı bıraktığı ifade edildi.
 
 
Türkiye ekonomisinin, enflasyon düşerken ve cari açık azalırken,  toparlanmaya devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, kısa vadede  ülkenin ekonomik büyümesinin dış ortama ve Türkiye'deki aşı uygulamasına bağlı  olacağının düşünüldüğü aktarıldı.
 
 Açıklamada, Türkiye'nin para politikasının 2020 sonlarına doğru önemli  ölçüde değiştiğine dikkat çekilerek, son dönemde atılan adımların devam etmesi  halinde yüksek kalan enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olacağı ifade  edildi.
 
Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada,  ekonominin bu yıl yüzde 3,6, 2022'de yüzde 3,5, 2023'te yüzde 3,3 ve 2024'te  yüzde 3,3 büyüyeceği öngörüldü.
 
Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021'de yüzde 13,4, 2022'de yüzde 12,  2023'te yüzde 11,2 ve 2024'te yüzde 11,2 olacağı tahmin edildi. Enflasyonun da bu  yıl yüzde 12,5, 2022'de 8,7, 2023'te yüzde 8 ve 2024'te yüzde 8 olacağı  öngörüldü.
 
Öte yandan S&P, Azerbaycan'ın kredi görünümünü de "negatif"ten  "durağan"a çevirdi ve ülkenin döviz ile yerel para birimi cinsinden kredi notunu  "BB /B" olarak teyit etti.
 
Ülkenin kredi görünümünün "durağan"a çevrilmesinin, Azerbaycan ve  Ermenistan arasındaki ateşkesle savaşa bağlı güvenlik, finans sektörü ve ödemeler  dengesi risklerinin azalmasının temelini oluşturacağı beklentisini yansıttığı  anlatıldı.
 

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SveP kredi notu Türkiye
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