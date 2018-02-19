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Rusya uyardı: Ateşle oynamayın

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 12:52 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 12:57

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "ABD, PYD’yi (PYD/PKK) kullanarak Suriye’yi bölmeye yönelik adımlar atıyor. ABD’yi ateşle oynamamaya davet ediyoruz" dedi. Lavrov ile birlikte Moskova'da bir oturumda konuşan İran Dışişleri Bakanı ise Türkiye’nin endişelerinin anlaşılır olduğuna işaret etti.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD, PYD’yi  (PYD/PKK) kullanarak Suriye’yi bölmeye yönelik adımlar atıyor. ABD’yi ateşle  oynamamaya davet ediyoruz” dedi. 
 
Lavrov, başkent Moskova’da Valday Tartışma Kulübü tarafından  düzenlenen "Rusya, Ortadoğu’da: Tüm Sahnelerde Rol Sahibi” adlı oturumda  Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.
 
 
ABD’nin, Suriye’de attığı adımları eleştiren Lavrov, “ABD’nin  özellikle sahada, Fırat Nehri’nin doğusunda, Suriye’nin Türkiye ve Irak  sınırında, Suriye’yi bölmeye yönelik adımlarını endişeyle takip ediyoruz.  ABD’nin, Suriye’de tek amacının DEAŞ’la mücadele olduğuna yönelik güvencesini  tekrar teyit edecek adımlara ihtiyaç var gibi görünüyor.” diye konuştu.
 
ABD’ye, Suriye’de günlük siyasi ihtiyaca yönelik kısa vadeli adımlar  atmama çağrısında bulunan Lavrov, “ABD, PYD’yi (PYD/PKK) kullanarak Suriye’yi  bölmeye yönelik adımlar atıyor. Bu da Türkiye ile ilişkilerin gerginleşmesine  neden oldu. ABD’yi ateşle oynamamaya davet ediyoruz. Suriye’de Kürtler de dahil  olmak üzere Suriye halkının uzun vadeli çıkarlarını gözeten adımlar atmaya  çağırıyoruz.” diye konuştu.
 
Lavrov, konuşması sırasında terör örgütü PKK destekçisi bir kişiye,  konferansta slogan atmamasını tavsiye ederek, “Kürtlerin, bazı oyuncuların  jeopolitik amaçları doğrultusunda kullanılmasını doğru bulmuyoruz.” dedi.
 
ABD’nin Suriye’nin güneyindeki birliklerini de derhal çekmesi  gerektiğini vurgulayan Lavrov, “ABD’nin El Tanf etrafında kurduğu güvenlik  bölgesinde bir mülteci kampı bulunuyor ve bu kampın yeni militanların  yetiştirilmesi için kullanıldığını düşünüyoruz. Bu bölgenin derhal kapatılması  gerekiyor ve bu kampa insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmeli.” diye  konuştu.
 
“Türkiye’nin endişeleri anlaşılabilir”
 
Oturumun soru cevap kısmında söz alan İran Dışişleri Bakanı Muhammed  Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’deki adımlarına yönelik Türkiye’nin endişelerinin  anlaşılır olduğuna işaret etti.
 
Zarif, ABD’nin Suriye’de vizyonsuz adımlar attığını belirterek, “ABD,  Suriye’de dar bakışlı jeopolitik ve jeoekonomik adımlar atıyor. Aynı zamanda  maalesef, Kürt nüfusunun bir kısmını da suistimal ediyor. Dolayısıyla ABD’nin  burada attığı adımlara yönelik Türkiye’nin endişesi anlaşılabilir bir durum.”  dedi.
 
  

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