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Rusya: Tepkisiz kalmayacağız

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 1:11 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 1:11

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine ABD'nin dahil olması durumunda tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır." dedi.


Sırbistan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının  180. yılı kapsamında Belgrad'a gelen Lavrov, Barış Villası'nda Sırbistan  Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
 
Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, her  ülkenin kendi ortaklarını ulusal çıkarları doğrultusunda seçmesi gerektiğini  belirterek, bir ülkeden başka bir ülkeyle iyi ilişkilerinden vazgeçmesini  istemenin Avrupa'ya yakışan bir davranış olmadığı söyledi.
 
Sırbistan'ın NATO ile iş birliğine de değinen Lavrov, Sırbistan'ın  askeri anlamda tarafsız kalma tutumunun Balkanlar'da istikrarın en önemli  faktörlerinden biri olduğunu savundu.
 
Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda, Sırbistan ile Kosova  arasında devam eden diyalog sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Lavrov,  "ABD, diyaloğa dahil olursa Rusya da tepkisiz kalmayacaktır. Sırbistan'ın talep  etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Lavrov, Kosova meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi  gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Vucic'in (Kosovalı Sırp siyasetçi)  Oliver İvanovic suikastından sonra ortamı yumuşatmak için sarf ettiği çabayı  takdir ediyorum. Suikastı gerçekleştirenlerin bir an önce bulunup  cezalandırılacağını ve Sırbistan ile Kosova kurumlarının iş birliği içerisinde  olacağını umuyorum." diye konuştu.
 
"Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulamayacak"
 
Cumhurbaşkanı Vucic de AB üyeliği yolunda ilerleyen Sırbistan'ın  Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını bir kez daha yineleyerek, bunun AB tarafından  da anlayışla karşılanacağını düşündüğünü kaydetti.
 
Muhtemel baskılara rağmen Sırbistan'ın bu konudaki tutumunu  değiştirmeyeceğinin altını çizen Vucic, "Sırbistan, Rusya'ya yönelik politikasını  değiştirmeyecek. Rusya da hiçbir zaman Sırbistan'ın çıkarlarına karşı hareket  etmemiştir." ifadelerini kullandı.
 
Vucic, AB'nin Sırbistan ile Rusya arasındaki mevcut durumun  hassasiyetinin anlayacağı temennisinde bulunarak, aksi halde Sırbistan'ın  bağımsız bir devlet olduğunu hatırlatacağının altını çizdi.
 
Lavrov, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında yarın da Aziz Sava  Kilisesi'nde düzenlenecek programa katılacak.

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