02 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.428 0.10 EURO 9,5580 -0.34
USD 8,1000 -0.07 ALTIN 451,460 0.11 BIST 1428 0.10 EURO 9,5660 -0.26 USD 8,0980 -0.10 ALTIN 451,820 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rusya'dan Twitter'a para cezası

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 16:15 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 16:15

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, Twitter’a idari ihlal nedeniyle 3,2 milyon ruble para cezası kesti.


Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme  Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da  bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
 
Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi  nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter’a 3,2 milyon  ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.
 
Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve  uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını  mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.
 

ETİKETLER

Rusya ceza Twitter
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.