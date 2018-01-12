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Rusya'dan flaş Suriye açıklaması

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 20:31 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 20:31

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupları etkisiz hale getirdiği iddia edildi.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31  Aralık 2017’de Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla saldırı düzenleyen militanların  İdlib’in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi.
 
Bölgede militanlara ait bir insansız hava aracı (İHA) deposunun da  tespit edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “Suriye’deki Rus Özel Kuvvetlerinin  (Spetsnaz) operasyonuyla İHA deposu yok edilirken, Hmeymim Üssü'ne havan topu  saldırısı düzenleyen militan grupların tümü etkisiz hale getirildi.” ifadeleri  kullanıldı.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’deki üslerine  yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı  telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunarak, “Düzenlenen saldırıları  kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında  Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim.” demişti.
 
Rusya’nın Suriye’deki üslerine artan saldırılar
 
Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın,  Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Üssü'ne "muhalif gruplar" tarafından 31  Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en  az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.
 
Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere  yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha  edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
 
Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi" adlı bir  grup üstlenmişti.

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