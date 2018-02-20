Rusya'dan flaş NATO açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Amerika ve NATO'nun askeri varlığı uzun yıllar Afganlara barış ve istikrar getirmedi" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistanlı mevkidaşı Muhammed Asif ile bir araya geldi.

