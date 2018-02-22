22 Şubat 2018 Perşembe
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.841 0.45 EURO 4,6710 0.19
USD 3,7850 -0.19 ALTIN 161,940 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rusya'dan Avrupa'ya sert eleştiri

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 19:26 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 19:32

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cepheleşmeyi güçlendirme girişimlerinde bulunan bazı NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri nedeniyle Avrupa'daki durumun "sağlıklı olmadığını" vurguladı.


Lavrov, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temaslarının ikinci  gününde, Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile görüştü.
 
Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında,  Sırbistan ile Rusya'nın birçok uluslararası meselede hemfikir olduklarını  belirtti.
 
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin, Rusya'nın Kosova'yı tanımasının  durumu kolaylaştıracağı açıklamalarını da değerlendiren Lavrov, Thaçi'nin  ifadelerinin Rus tarafının tutumunda herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını  söyledi.
 
Lavrov, Rusya'nın Kosova konusundaki görüşünü daha önce ifade ettiğini  anımsatarak, "O (Thaçi) ve Priştine'deki birçok diğer siyasetçi kendi işlerine,  bilhassa da savaş suçu ithamlarına odaklanmalı." dedi.
 
Cepheleşmeyi güçlendirme girişimlerinde bulunan bazı NATO ve AB  üyeleri nedeniyle Avrupa'daki durumun "sağlıklı olmadığını" savunan Lavrov, buna  örnek olarak Karadağ'ın NATO üyesi olmasını ve Makedonya ile Bosna Hersek'in de  aynı hedefe sahip olmasını gösterdi.
 
Dacic de "Büyük Arnavutluk" ideolojisinin Balkanlar'daki istikrara  yönelik en büyük tehdit olduğunu belirterek, "Büyük Arnavutluk" çabalarını  durdurmak adına ABD ile İngiltere'nin Kosova'yı tanıma kararlarından  vazgeçmelerinin mantıklı bir hamle olacağını savundu.
 
Lavrov, Aziz Sava Kilisesi'ni ziyaret etti
 
Lavrov, bugün ayrıca Belgrad'daki Aziz Sava Kilisesi'ni ziyaret  ederek, kilisenin kubbesine 70 Sırp ve Rus sanatçının ortak çalışması olarak  yaptırılan mozaik eserin tanıtımına katıldı.
 
Lavrov, bu eserin iki ülke arasındaki manevi ve kültürel bağın bir  göstergesi olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu projeye büyük  önem verdiğini kaydetti.
 
Aziz Sava Kilisesi'ndeki programa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar  Vucic de katıldı.
 
Sırbistan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 180. yıl dönümü  kapsamında Belgrad'ı ziyaret eden Lavrov, bugün ayrıca Başbakan Ana Brnabic ile  bir araya geldi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.