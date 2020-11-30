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Ruslar salgın nedeniyle harcamalarını kısıp, gıda ve ilaç almaya başladı

30 Kasım 2020 Pazartesi - 18:56 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 18:56

Rus vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tekrar kötüleşen koşullar nedeniyle gıda ve ilaç harcamalarını artırırken, gıda dışı mal ve hizmetlere yönelik harcamalarını azalttı.


Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan "Ekonomi-Ekim 2020" adlı  raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle Rus vatandaşlarının değişen harcama  alışkanlıkları değerlendirildi.
 
Son dönemde kötüleşen salgın koşulları nedeniyle vatandaşların harcama  alışkanlıklarının da bahar aylarındakine döndüğü bilgisine yer verilen raporda,  "“Gıda ve ilaç harcamalarında artış, gıda dışı mal ve hizmetlere yapılan  harcamalarda ise azalma gözleniyor. Yeni kısıtlamalar getirilirse tüketici talebi  düşmeye devam edebilir." ifadesi kullanıldı.
 
Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen  ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5 arasında küçülmesi bekleniyor.
 
Ülkede son 24 saatte 26 bin 338 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken,  toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 654'e ulaştı.

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