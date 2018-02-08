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Rus yetkiliden çarpıcı açıklama! Çok sayıda DEAŞ'lı...

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 22:24 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 23:10

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını ve 120 DEAŞ'lının Suriye Demokratik Güçleri saflarına katıldığını belirterek, teröristlere karşı çifte standart uygulandığını söyledi


Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Vassily Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest  bıraktığını ve 120 DEAŞ'lının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saflarına  katıldığını belirterek, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte  standart uygulandığını belirtti. 
 
Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinde uluslararası barış ve güvenliği  tehdit eden terör eylemlerinin görüşüldüğü toplantıda konuştu.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın petrol gelirlerinin azaldığını ve  geçen yılın  sonlarına doğru petrol ve doğal gaz kaçakçılığından elde ettiği gelirlerin aylık  2 milyon dolar olduğunu aktaran Nebenzia, DEAŞ'ın modern teknolojiyle internet  üzerinden gelir kaynaklarını artırmaya çalıştığını ifade etti.
 
DEAŞ'a doğrudan ya da dolaylı destek verenlerin sorumlu tutulması  gerektiğine, ancak geçen ay bu konuda ihlaller yaşandığına dikkati çeken  Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını ve 120  DEAŞ'lının SDG saflarına katıldığını söyledi.
 
Nebenzia, görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte  standart uygulandığını kaydetti.
 
Vassily Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada,  ABD'nin Suriye'de rejim güçlerini vurmasını ''üzücü'' olarak nitelendirdi ve bu  durumu BMGK'de gündeme getireceklerini söyledi.
 
İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen ise DEAŞ'ın  kontrol ettiği toprakların yüzde 98'ini kaybettiğini ve Irak ile Suriye'de 7,7  milyondan fazla kişinin terör örgütünden kurtarıldığını söyledi.
 
DEAŞ'ın parçalandığını ve zayıflatıldığını ancak örgüt hücrelerinin  hala tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirten Allen, teröristlerin  özellikle interneti kötüye kullanmalarını önlemek için çabaların artırılması  gerektiğini vurguladı.

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