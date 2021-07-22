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Rus uzmanlar: Türkiye, bölgesel güç haline dönüştü

AA |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 23:44 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 23:44

Rus uzmanlar, Türkiye'nin uluslararası alanda önemli rol oynadığını ve bölgesel güç haline dönüştüğünü belirtti.


Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ne bağlı Güncel  Uluslararası Sorunlar Enstitüsünde "Rusya ve Türkiye: Dün, Bugün, Yarın" konulu  yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.
 
Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Müdürü Oleg Karpoviç, Rusya ve  Türkiye'nin arasındaki ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Türkiye, son  dönemde, uluslararası alanda önemli rol oynuyor. Bu nedenle, Rusya ve Türkiye  arasındaki etkileşim, uluslararası ilişkilerde önemli gündem haline geldi." dedi.
 
Karpoviç, Türkiye'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya'da önemli rol  oynamaya başladığını belirtti.
 
"Türkiye, son 5 yılda bölgede konumunu güçlendirdi"
 
Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev,  Türkiye'nin dış siyasetine değerlendirerek, "Türkiye'nin bölgesel ve küresel  siyasetteki statüsü değişti. Türkiye, bölgesel gündemin oluşturulmasında yer  alarak, bölgesel dönüşüm süreçlerine katıldı." diye konuştu.
 
Türkiye'nin yabancı ülkelerle ilişkilerinde değişikliklerin  yaşandığına dikkati çeken Gadjiyev, Türk dış siyasetinin "pragmatik" yönde  ilerlediğini söyledi.
 
Gadjiyev, Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin  altını çizerek, "Türkiye, son 5 yılda bölgedeki konumunu güçlendirdi ve komşu  ülkeler üzerinde etkisini artırdı." ifadesini kullandı.
 
Rusya ve Türkiye'nin Suriye, Libya, Karabağ meseleleri çözümünde  girişimlerde bulunduğuna dikkati çeken Gadjiyev, ikili ilişkilerin "stratejik"  düzeyde olduğunu anımsattı.
 
"Erdoğan, güçlü lider"
 
Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Avrasya Araştırmalar Merkezi  Başkanı Ali Mustafabeyli de Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişiminin  önemini vurgulayarak, "İki ülke arasındaki etkileşim zorluklara rağmen  sürdürülüyor." dedi.
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyduğunu dile  getiren Mustafabeyli, "Erdoğan, güçlü lider. Erdoğan, bağımsız şekilde hareket  etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.
 
Avrupa-Asya Kültür Merkezi Başkanı Radik Amirov, Türkiye'nin Rusya  için önemli ortak olduğuna işaret ederek, "Jeopolitik açıdan Türkiye önemlidir.  Türklerle bazı benzer ve farklı noktalarımız var." diye konuştu.

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