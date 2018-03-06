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Rus casus zehirlendi

AA |  06 Mart 2018 Salı - 10:18 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 10:18

Rus askeri istihbaratında görevliyken İngiltere adına casusluk yaptığı ortaya çıkan eski Rus ajan Sergei Skripal İngiltere'de bir alışveriş merkezinde bilincini kaybetmiş şekilde bulundu. Skripal ile birlikte yanında bulunan 30 yaşındaki bir kadının daha içeriği henüz bilinmeyen bir maddeye maruz kaldığı ortaya çıktı. Olayın suikast olduğu düşünülüyor.


ABD ile Rusya'nın 2010 yılında takas ettiği casuslardan  Sergey Skripal, İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kaldı.
 
İngiliz yayın kurumu BBC, geçen pazar günü 66 yaşındaki bir erkek ile 33 yaşındaki bir kadının adanın güneybatısında Wiltshire bölgesindeki alışveriş  merkezinde bilinçsiz halde bulunması üzerine harekete geçildiğini hatırlatarak,  söz konusu erkeğin Skripal olduğunun öğrenildiğini bildirdi.
 
Wiltshire'da yerleşik Skripal'in bilinmeyen bir maddeye maruz  kalmasının ardından yoğun bakımda tutulduğunu öne süren BBC, kuruma konuşan bir  görgü tanığının, söz konusu kişilerin "çok güçlü bir şey almış gibi  göründüklerini" söylediğini aktardı.
 
İngiliz polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın  soruşturulduğu ve herhangi bir suç işlenip işlenmediğinin belirlenmesi için  çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Polis, çiftin kimliklerini henüz  açıklamazken, gözle görülür herhangi bir yaraları bulunmadığını kaydetti.
 
Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006  yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. 2010 yılında ABD'de  tutuklanan 10 Rus ajan, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya götürülmüş ve Rusya'nın  casuslukla suçlayıp hapse mahkum ettiği 4 kişi ile takas edilmişti. Takas sonrası  serbest bırakılan emekli Rus albay Skripal, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.
 
Rusya, İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli  görevlerde bulunan Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiliz istihbaratına  sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.
 
 
 
Eski Rus ajanı Litvinenko'nun zehirlenmesi
 
Bu arada, MI6 için çalışan eski KGB ajanı Alexander Litvinenko,  Londra'da bir otelde iki eski Rus arkadaşı Kovtun ve Lugovoy ile çay içtikten  sonra Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşındayken hayatını  kaybetmişti.
 
Rusya, Kovtun ve Lugovoy'u İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay  iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.
 
Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten  bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet  imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı  tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.
 
Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı  Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati  çekmişti.
 
  
 

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