Rollic Games sahibi kim, Burak Vardal mı? Rollic de 168 milyon dolara Zynga'ya satıldı!

İstanbul merkezli mobil oyun firması Rollic Games, 168 milyon dolara (1 milyar 194 milyon TL) ABD'li Zynga'ya satıldı. Zynga, haziran ayında da Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almıştı. Peki, Rollic Games sahibi kim?

Haziran ayında Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın alan ABD'li Zynga Games, Türkiye'den bir oyun şirketini daha satın aldı. Zynga, İstanbul merkezli mobil oyun firması Rollic Games'in yüzde 80'ini 168 milyon dolar karşılığında satın aldı. Rollic Games sahibi kim?

2018 ARALIK'TA KURULMUŞTU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zynga CEO'su Frank Gibeau, "Rollic arkasında müthiş yaratıcı bir ekibe sahip. Rollic ve Zynga birlikte çok daha hızlı büyüyecek" ifadelerini kullandı. Rollic Games 2018'in Aralık ayında Burak Vardal, Deniz Başaran, and Mehmet Can Yavuz tarafından kurulmuştu.

GÜNLÜK 5 MİLYON KULLANICIYA SAHİP

Şirket özellikle ABD pazarında 'ücretsiz oyunlar' katagorisinin en çok indirilenler bölümünde sıklıkla yer buluyordu. Günlük 5 milyon, aylık ise 65 milyon aktif kullanıcıya sahip olan RollicGames, Tangle Master 3D, Go Knots 3D ve Repair Master 3D gibi oyunları portföyünde bulunduruyor.

PEAK GAMES TÜRKİYE'NİN İLK UNICORN'U OLDU!

Zynga geçtiğimiz haftalarda Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Henüz halka açılmamış, değeri 1 milyar doların üzerinde, genç teknoloji şirketlerine 'unicorn' deniyor. Dünya genelinde 500'e yakın unicornbulunuyor. Söz konusu 1.8 milyar dolarlık satış Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük şirket satışlarından biri olmuş, bu satış sonrası Peak Games Türkiye'nin ilk unicorn'u olmuştu.

ROLLİC GAMES’İN SAHİBİ KİM?

Burak Vardal tarafından kurulan Rollic Games ABD’li, firma Zynga tarafından satın alındı. Rollic'in birçok oyununun Amerika en çok satanlar arasında yer aldığı biliniyordu. Rollic’in sahibi olduğu bazı oyunlar şöyle:

Money Maker 3D

Fast DriverGold Rush 3D!

Tangle Master 3D

Repair Master 3D

Gun Gang

Baseball Heroes

Go Knots 3D

Car Restoration 3D

Touchdrawn

Wheel Smash

Wood Shop

Flipper Dunk

Color Circles 3D

Pick My Stuff

Overloaded!

Water Shooty

Picker 3D

Zero21 Solitaire

Pixel Shot 3D

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