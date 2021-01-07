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Risk aldı, borç parayla açtı, şimdi fabrikası var
Diyarbakır'da, bir çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Çelikten, çevresinden aldığı borç parayla açtığı hırdavat dükkanı işini büyüterek, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) boya fabrikası sahibi oldu.
Ticarette gösterdiği başarıyı akademik alanda da sürdürmek için Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yüksek lisans yapan Çelikten, ilaç sektöründe de var olmak istiyor.