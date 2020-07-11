Restoranına gece ateş açan kişiyi, sabah da molotof atınca vurdu

Adana'da gece saatlerinde pompalı av tüfekle ateş açtığı restorana sabah da molotofkokteyli atan Mehmet T., iş yeri sahibi tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu.

Kurttepe Mahallesi 83058 Sokak'taki bir restorana daha önce müşteri olarak gelen ve burada iş yeri sahibiyle tartıştığı iddia edilen Mehmet T., dün gece mekana pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar restoranın camlarına isabet etti.