Restoran ve kafe sahipleri KDV indiriminin sürmesini istiyor

Restoran ve kafelerle ilgili önemli gelişme. Yeme-içme sektörüne yeni destek geldi. Cirosu 2020’de yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeye kaybının yüzde 3’ü kadar ödeme var. Destek ödemelerinin can suyu olacağını belirten sektör temsilcileri HES koduyla açılmak ve KDV indiriminin sürmesini istiyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden ‘yeme - içme’ye destek ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , dün, yeme - içme sektörü için destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Kovid-19 salgınından en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme - içme sektörüne destek verileceğini ifade eden Erdoğan, “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020’de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü kadar ödeme yapacağız” dedi. Destek ödemelerinin sektöre can suyu olacağını belirten yeme - içme sektörü temsilcileri, KDV indiriminin 31 Aralık 2021’e kadar sürmesini ve SGK primleri konusunda da destek bekliyor. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişi yeme - içme sektöründe çalışıyor.

‘DESTEK SÜRMELİ’

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, sektöre nakit destek verilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti. Demirer, “Sektör olarak yüzde 25 isterdik. Fakat yüzde 3 ile sınırlanmış, tabii bu kaynak meselesi. Küçük işletmeleri rahatlatacak bir rakama gidebilir. Fakat orta ve üst ölçekli işletmelere çok fazla çözüm odaklı destek olmayacaktır” dedi. İşletmeler açıldıktan sonra da destek beklediklerini kaydeden Demirer, “KDV indiriminin 31 Aralık’a kadar sürmesini istiyoruz. Açıldıktan sonra net maaş bizden, SGK işçi ve işveren payının da devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, desteklerin sektöre can suyu olacağını belirtti. Yeme - içme esnafı olarak HES koduyla faaliyet göstermek istediklerini ifade eden Karabağlı, “Böyle bir önlem alınırsa bize daha büyük bir artı değer katacak diye düşünüyorum. Kurala uymayan esnaf cezalandırılsın ama iyi niyetli esnaf da mağdur olmasın” dedi.

‘HES KODUYLA AÇILALIM’