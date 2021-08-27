Restoran çalışanları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Beylikdüzü'nde, garson olarak çalışan H.Ç., aynı restoranda tartıştığı 2 aşçıyı molada oldukları sırada silahla yaralayıp kayıplara karıştı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi, Ali Çebi Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, restoranda garson olarak çalışan H.Ç., iş yerindeki aşçılaryla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. 2 aşçı molaya çıktığı sırada peşlerinden giden H.Ç., yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı.