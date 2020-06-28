28 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.668 0.46 EURO 7,7030 0.13
USD 6,8560 0.00 ALTIN 390,190 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 ille ilgili flaş karar

AA |  28 Haziran 2020 Pazar - 7:10 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 7:10

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Denizli ve Muğla'daki iki ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan", Malatya'da ise bir bölge ''riskli alan'' ilan edilirken Kütahya ve Rize'de yapılacak enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.


 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi  Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü  Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit  Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
 
 Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde  sınırları belirlenen bir bölgenin ise riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
 
Kütahya'da Işıklar Rüzgar Enerji Santrali'nin, Rize'nin Hemşin  ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde ise Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik  Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
 
 Yurt dışı aylığının üçte biri ödenecek
 
Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt  dışındaki Türk vatandaşlarının ve soydaşların kültürel bağlarının korunması,  güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi  amacıyla 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan ''Bakanlıklararası  Ortak Kültür Komisyonu'' kapsamında yurt dışında görevlendirilen ancak yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle görev yerine gidemeyen personelle ilgili  de düzenleme yapıldı.
 
 Söz konusu düzenleme ile yurt dışında görevlendirilen personelden  Türkiye'de bulunup Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında uygulanan seyahat  kısıtlamaları kapsamında görev yerlerine dönemeyenlere, izin sürelerinin  bitiminden görev yerlerine dönebilmelerine ilişkin kısıtlamaların kaldırıldığı  tarihi takip eden yedinci güne kadar, bu sürelere tekabül eden yurt dışı  aylığının üçte biri ödenecek. Karar, 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak.
 
  
 

ETİKETLER

resmi resmi gazete rize
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.