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Resmen duyuruldu: Yüzde 25 indirim...

AA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 15:04 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 15:04

Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren indirim kararı. Yüzde 25 indirim yapılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre mükelleflere uygulanan vergi ve cezalarda, ilgili ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim gibi haklar kullanılabiliyor. Bu kapsamda cezalarda indirim oranları, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı oranında uygulanabiliyor. Uzlaşma olması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının yüzde 25'i indiriliyor.


 Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi  cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna gitmeden kısa yoldan  çözümlenmesine ilişkin uygulamalara yönelik bir broşür hazırladı. Vergi cezalarında indirim uygulamasına ilişkin broşürde, son mevzuat  değişiklikleri doğrultusunda mükelleflere yönelik çözümler yer aldı.
 
  Buna göre, mükellefler, adlarına uygulanan vergi ve cezalar için  düzenlenen ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma,  uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor. Bu kapsamda mükelleflere, kesilmiş vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel  usulsüzlük cezaları ile uzlaşılması halinde vergi ziyaı cezasında belli oranlarda  indirim yapılarak, kalan tutarın ödenmesine imkan sağlanıyor. İndirim, bir vergi  aslına bağlı olmadan kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanabiliyor. Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan  ceza muhatapları yararlanabiliyor.
 
 Dava konusu yapılmaması gerekiyor
 
 Cezalarda indirim uygulamasından yararlanmak için bazı şartlar  bulunuyor. İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi  dairesine bir dilekçeyle başvurularak vergi ve cezaların vadesinde veya teminat  gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Uzlaşma olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı  ile vergi ziyaı cezasının yüzde 75'inin belirlenen sürede ödenmesi önem taşıyor.  Ayrıca, ihbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartı aranıyor. Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde,  vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla davadan vazgeçilmesi  halinde de cezada indirim talep edilebiliyor.  Cezalarda indirim oranları, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük  cezalarının yarısı oranında uygulanıyor.
 
  Uzlaşma olması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının yüzde  25'i indiriliyor.
 Uzlaşma talebinde bulunan mükellefler de ihbarnamenin tebliğ  tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden bu talebinden vazgeçerek indirim  uygulamasından yararlanabiliyor. Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse  bu ceza için indirim hükümlerinden yararlanabiliyor ancak uzlaşma hükümlerinden  yararlanamıyor.
  
Cezanın süresinde ödenmesi gerekiyor
 
Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden  arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespiti halinde, bu mükellefler  indirimden faydalanamıyor. İndirilen ceza tutarı da tekrar tahakkuk ettiriliyor.  Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen 3 aylık sürede ödeme  yapılmamışsa da verilen süre normal vadeye dönüştürülüyor. Mükellefin göstermiş  olduğu teminat paraya çevriliyor. İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler İnteraktif  Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapabiliyor.
 

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