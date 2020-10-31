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Resmen değişti! 10 yıl oldu...

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 20:48 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 20:48

Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile tarihler yeniden belirlendi. 10 yıla çıkarıldı. Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında kullanılan su ve su alanları, iç sularda en az 5 yıl en fazla 10 yıla kadar, denizlerde en az 10 yıl en fazla 15 yıla kadar kiraya verilebilecek.


Tarım ve Orman Bakanlığının Su Ürünleri Üretiminde Kiralama  Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikle, ülkenin su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve  su ürünleri faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için su ürünleri  yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile ticari,  amatör, ıslah ve rekreasyonel amaçlı su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına  ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
 
Buna göre, süresi komisyonca belirlenmek üzere su ürünleri üretim  yerlerinde, su ürünlerinin ticari amaçlı istihsal hakkı en fazla 5 yıla, projeye  dayalı amatör, rekreasyonel ve ıslah amaçlı istihsal hakkı ise en fazla 10 yıla  kadar kiraya verilebilecek. Kira süresinin uzatılması talebinde bulunulamayacak.Ticari amaçlı su ürünleri istihsal hakkı kiralanan yerlerde, şartlara  uygun olarak, belirlenecek alanlarda ve zamanlarda amatör avcılık yapılabilecek.
 
Süresi komisyonca belirlenmek üzere, su ürünleri yetiştiriciliği  yatırımlarında kullanılan su ve su alanları, iç sularda en az 5 yıl en fazla 10  yıla kadar,  denizlerde en az 10 yıl en fazla 15 yıla kadar kiraya verilebilecek.Su ürünleri üretim yerlerinde istihsal amaçlı yapılacak kiralama  başvuruları değerlendirilirken, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından  yıllık avlanabilir stok miktarının bulunup bulunmadığı dikkate alınacak.İstihsal hakkını kiralayanlar, bunu başkasına devredemeyecek.
 
 Kira sözleşmesinin feshi
 
 Su ve su ürünleri üretim yerinin tesliminden sonra vadesi gelmiş kira  bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıya Bakanlık il müdürlüğünce 60 gün süre  verilecek. Bu süre içinde kira borcunun ödenmediğinin tespiti halinde 60 gün  ilave süre verilecek ve ödenmeyen her taksit miktarının iki katı alınacak. Buna  rağmen kira bedelini ödemeyenlerin kira sözleşmesi il müdürlüğünce feshedilecek.Yönetmelikle belirlenen kurallara aykırı hareket eden gerçek veya  tüzel kişilere, su ürünleri kooperatiflerinin veya birliklerin başkan ve yönetim  kurulu üyelerine, kabahatin niteliğine göre ayrı ayrı idari para cezaları  verilecek.Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan ve devam eden kira  sözleşmelerinde kiracının talebi olması ve 31 Aralık'a kadar müracaat edilmesi  halinde sözleşme yenilenebilecek.

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