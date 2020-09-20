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Resmen açıkladı! Türkiye ile Libya harekete geçti

AA |  20 Eylül 2020 Pazar - 21:02 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 21:03

Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş, Türkiye'yle birlikte orduyu yeniden inşa ve geliştirmeye yönelik programları uygulamaya başladıklarını duyurdu.


Nemruş, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın  Libya'daki meşru   hükümeti destekleyen Türk tarafı ile görüştüğünü ve  görüşmelerin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Türk tarafıyla birlikte, silahlı kuvvetleri inşa ve yeniden  yapılandırma, hava savunması, donanma, terörle mücadele ve özel kuvvetleri  geliştirme programlarını uygulamaya başladık."
 
Bu bağlamda ilk eğitim merkezinin başkent Trablus'un batısında  hazırlandığını aktaran Nemruş, önceliğin uluslararası standartlara göre bir  ordunun kurulması olacağını ifade etti.
 
Libya Savunma Bakanı Nemruş, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, eğitim  ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri  konusunda Türk ve Katar Savunma bakanlarıyla anlaştıklarını duyurmuştu.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin  Muhammed el-Atiyye'nin Libya temaslarına değinen Nemruş, "Akar ve Atiyye ile  eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek  vermeleri konusunda anlaştık." demişti.

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Libya Salahaddin en-Nemruş Türkiye
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