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Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu, trafik kazası geçirdi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 22:58 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 22:58

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu (55), makam aracının başka bir otomobille çarpışması sonucu yaralandı. Kavuncu ve kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kütahya'da Sakıp Sabancı Caddesi'ne girmek isteyen Mehmet Keskin idaresindeki 43 FK 732 plakalı otomobille, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncunun da bulunduğu Abdullah Taktakoğlu yönetimindeki 43 AA 002 plakalı makam aracı çarpıştı. Kazada, Rektör Kavuncu ile birlikte sürücüler Mehmet Keskin, Abdullah Tatakoğlu ve Firdevs Gölçek yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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