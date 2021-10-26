Rekabet kurumu zincir market kararını ne zaman açıklayacak? Zincir market soruşturması…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beş zincir marketin topladığı ürünle piyasaların dengesiyle oynadığını söylemiş ve ardından Ticaret Bakanlığı da 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirmişti. Rekabet Kurulu, salgın sürecinde perakende gıda, temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler, tedarikçi konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunmasını yarın yapacak. Kurul, sözlü savunmaları dinledikten sonra kararını açıklayacak. Sözlü savunma toplantısı saat 10.30'da yapılacak. Toplantıda söz almak isteyen şikâyetçi üçüncü kişiler toplantıyı online takip edebilecek. Raportörler eldeki belgelere, analizlere dayanarak rekabet ihlale olduğu gerekçesiyle idari para cezası talep ediyor.

Rekabet kurumu zincir market kararını ne zaman açıklayacak?

Raportörlerin belgeler ve iktisadi analizlerle ortaya koydukları rekabet ihlaline karşı yaptırım istediği perakende zincir marketlerin sözlü savunmaları yarın alınacak. Haksız fiyat artışının tespiti durumunda 100 bin liranın üzerinde, stokçuluk faaliyeti belirlenmesi durumunda da 545 bin liraya varan idari para cezası kesilebiliyor. Kararını 29 Ekim’e kadar açıklayacak.

'Güç kötüye kullanılmamalı'

Rekabet Kurumu'nun hızlı tüketim malları perakendeciliği sektör incelemesi ön raporunda, 5 zincir marketin sektörde toplam pazar payının hızla arttığına dikkat çekilerek, bu alanda düzenlemeler yapılması önerildi. Raporda, "alıcı gücün kötüye kullanılmaması garanti altına alınmalı" tespitinde bulunulmuştu.

Düzenleme önerilen nokta 12

Marketlere karşı düzenleme isteyen Rekabet Kurumu'nun önerdiği başlıklar da şöyle:

Ticari sırların alıcı tarafından kötüye kullanılması

Alıcı tarafından yapılan ticari misillemeler

Bozulabilir tarımsal ve gıda ürünleri bakımından 30 günü aşan ödeme vadeleri

Diğer tarımsal gıdalar bakımından 60 günü aşan ödeme vadeleri

Bozulabilir gıdalarda kısa sürede yapılan iptal bildirimleri

Satılmayan ürünlerin iadesi

Alıcının tek taraflı sözleşme değişiklikleri

Kayıp ve bozuk mal riskinin tedarikçiye transferi

İşlemle ilgili olmayan ödeme talepleri

Listeleme, raf ve stok bedellerini tedarikçinin ödemesi

Pazarlama için tedarikçinin ödeme yapması

Reklam için tedarikçinin ödeme yapması