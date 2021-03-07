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Rasim Öztekin'in sağlık durumunda yeni gelişme! Kan aranıyor

07 Mart 2021 Pazar - 21:46 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 21:46

Kalp krizi geçiren usta tiyatrocu Rasim Öztekin için 0RH(-) kan aranıyor. Kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" yazdı.


62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirmişti.
 
Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.
 
Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Öztekin kızı "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" mesajı paylaştı.
 
Kan bağışında bulunmak için 72 saat içinde alkol almamış olmak gerekiyor. Pelin Öztekin'in paylaşımında, erkek olması gereken ve ilaç kullanmayan donörün son bir hafta içinde grip geçirmemiş olması gerektiği de aktarıldı.

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Kalp krizi usta tiyatro Rasim Öztekin
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