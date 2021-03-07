Rasim Öztekin'in sağlık durumunda yeni gelişme! Kan aranıyor

Kalp krizi geçiren usta tiyatrocu Rasim Öztekin için 0RH(-) kan aranıyor. Kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" yazdı.

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirmişti.

Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Öztekin kızı "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" mesajı paylaştı.