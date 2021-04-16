Ramo final mi yapıyor, neden? Ramo 40. Bölümüyle final yapıyor 16 Nisan 2021!

Ramo final bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. 14 Ocak 2020 tarihinden beri yayınlanan Ramo dizisi 16 Nisan 2021 akşamı 40. bölümüyle final yapacak. Ramo dizisinin hayranları Ramo neden final yaptı, diye merak ediliyor. İşte Ramo'nun final bölümü detayları…

SHOW TV'nin sevilen dizisi Ramo bu akşam final yapıyor. Ramo dizisi 16 Nisan 2021 akşamı 40. bölümüyle final yapacak. Ramo neden bitti, final yapıyor? Sorularına yanıt arıyor.

Ramo neden final kararı aldı?

Ramo'nun neden final yaptığına dair henüz resmi bir açıklama yok. Ramo, BKM film imzalı, ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan üçlüsü tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "“Kıyamet kopacak!” #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.