Ramazan ayı için yapılan araştırmalar arttı. Mübarek Ramazan ayı oruçlarla, namazlarla idrak edilecek. Ramazan ayını ibadetlerle geçirecek olanlar Ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Ramazan ayın kaçında? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ramazan ayı başlangıcı…

Ramazan ayının yaklaşmasıyla oruç ve Ramazan ayı hakkındaki araştırmalarda yoğunlaşıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayın kaçında, ne zaman? Ramazan'a kaç gün var?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, RAMAZAN AYI BAŞLANGICI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının bitiminde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi