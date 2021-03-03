Ramazan ayın kaçında? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ramazan ayı başlangıcı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla oruç ve Ramazan ayı hakkındaki araştırmalarda yoğunlaşıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayın kaçında, ne zaman? Ramazan'a kaç gün var?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, RAMAZAN AYI BAŞLANGICI
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının bitiminde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi