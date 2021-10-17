Olay, saat 12.30 sıralarında Derinçay Mahallesinde meydana geldi. Yurt dışında nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Savaş Erçal, rafting yaparken, botun devrilmesiyle akıntıya kapıldı. Olayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgede arama yapan ekipler, Erçal'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Erçal'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA) | 17 Ekim 2021 Pazar - 18:03 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 18:03