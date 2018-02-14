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PYD/PKK'ya katılan İngiliz hakim karşısında

14 Şubat 2018 Çarşamba - 19:08 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 19:08

Terör örgütü PYD/PKK'ya katılan bir İngiliz vatandaşı, ülkesinde terörle mücadele kanunu kapsamında bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme eski asker Matthews’ın pasaportuna el koyarken, duruşma 1 Mart’a ertelendi. Terör örgütü yandaşları mahkeme salonunda ve mahkeme binası önünde Türk basın mensuplarına sözlü tacizde bulundu.


Terör örgütü PYD/PKK saflarına katılan eski asker Jim Matthews,  İngiliz terörle mücadele yasası kapsamında bugün Londra’daki Westminster Sul Ceza  Mahkemesine çıkarıldı.
 
Matthews’ın pasaportuna el koyan mahkeme, eski askere bir sonraki  duruşmaya kadar her gece evinde uyumasını şart koştu. Matthews'ın yargılanmasına 1 Mart’ta yapılacak ikinci duruşma ile  devam edilecek.
 
TÜRK GAZETECİLERE TACİZ
 
Öte yandan duruşma salonunda dinleyici olarak bulunan terör örgütü  PYD/PKK yandaşları, Türk basın mensuplarına sözlü saldırıda bulundu. Terör örgütü  yandaşları, TRT World muhabirini sözle taciz ederken, mahkeme ve güvenlik  görevlilerinin tepkisiz kalması dikkat çekti.
 
Mahkeme binası önünde eylem yapan bir grup terör örgütü yandaşı da  yine Türk basınını hedef gösterdi. Grup adına açıklama yapan Mark Campbell adlı  İngiliz, Türk gazetecilere sözlü tacizde bulundu.
 
Matthews, Irak ve Suriye'de "terör eğitimi verilen yerlerde" bulunmak  ve “terör eylemine hazırlık”  ile suçlanıyor. 
 
Matthews, İngiliz Channel 4 televizyonunda yayımlanan "DEAŞ’la savaşan  İngilizler" adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı.
 
PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da  PYD listede yer almıyor. Bununla birlikte İngiliz makamları uzun süredir  Suriye'deki silahlı örgütlere katılanların ülkeye döndüklerinde terörle mücadele  yasası kapsamında hakkında kovuşturma yapılabileceği uyarısında bulunuyordu.
 
Matthews, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PYD/PKK'ya katılan İngilizler  arasında terörle mücadele yasası kapsamında yargılanan ilk isim oldu.
 
"YGP TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" TAVSİYESİ
 
Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society,  geçen ağustos ayında “Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir  rapor yayımlamıştı.
 
Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken,  Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve  değerlendirmelere de yer verilmişti.
 
Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine  yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde  80’e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.
 
Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları  önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde  hakkında kovuşturma yapmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan  İngilizlerin NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği  uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya  çağırılmıştı.
 
Raporda, İngiltere’de 2001’de terör örgütü listesine giren PKK’nın  diğer adları arasına YPG’nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim  altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.
 
 

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