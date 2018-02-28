28 Şubat 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / -2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.993 0.14 EURO 4,6490 -0.35
USD 3,8030 -0.28 ALTIN 161,510 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

PYD/PKK destekçileri, AA'dan ödüllü fotoğrafı yalanlarına alet etti

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 14:25 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 14:29

Terör örgütü destekçisi hesaplar, İstanbul Photo Awards 2016 ikincisi fotoğraf üzerinden kara propaganda yapmaya çalıştı.


Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın hesapların, İstanbul Photo Awards 2016'da ikinciliğe layık görülen fotoğraf üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştığı ortaya çıktı.
 
Sosyal medyada Afrin'de çocukların hedef alındığı yalanıyla paylaşılan görselin, Yemen'de Suudi Arabistan'ın hava saldırısında ölen bir çocuğa ait olduğu tespit edildi.
 
 
Örgüte yakın hesapların Afrin'de gibi paylaştığı yaralı çocuk görselinin de AFP tarafından 30 Ağustos 2016'da servis edildiği belirlendi.
 
Terör destekçileri, bir kez daha ödül almış bir fotoğrafı Afrin yalanlarına alet etmekten çekinmedi.
 
 
Kara propaganda hesaplarının "Afrin'de çocuklar saldırı altında" etiketiyle paylaştığı fotoğrafın, AA tarafından düzenlenen İstanbul Photo Awards 2016'da "seri haber" dalında ikinciliğe layık görüldüğü ortaya çıktı.
 
AFP foto muhabiri Abd Doumany tarafından çekilen fotoğrafta, kızının cansız bedenini tutan bir babanın çaresizliği yer alıyor.
 
 
Terör örgütü PYD/PKK destekçileri daha önce de İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğraf üzerinden manipülasyon yapmaya çalışmıştı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.