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PYD/PKK Azez'deki hastanelere saldırdı

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 2:20 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 3:36

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesinde iki hastaneye top ateşi açtı. Saldırıda 12 kişi yaralandı.


PYD/PKK, Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde  bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, 01.00 sularında top  ateşine tuttu.
 
Psikiyatri hastanesi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada,  ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 12 akıl hastasının yaralandığını belirtti.
 
Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, yaklaşık 200 kişinin  psikiyatri tedavisi gördüğü binada ağır hasar meydana geldi.
 
Terör örgütü eş zamanlı olarak, Azez’deki kadın doğum hastanesini  hedef aldı.
 
Afrin’den ateşlenen top mermileri hastanenin yakınına isabet etti.  Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
 
Azez'deki güvenlik yetklileri terör örgütünün son aylarda Afrin’den  Azez’deki sivillere yönelik havan ve topçu saldırılarının arttığına dikkati  çekti. 

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