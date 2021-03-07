PttAVM'den yüzde 50 indirim!

İndirim fırsatı. Yarın başlıyor. 3 ay sürecek. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla pttAVM, mevcut kadın mağaza sahipleri ile mart ayı boyunca yeni mağaza açacak kadınlara, komisyonlarda yüzde 50 indirim yapacak. İndirimler 3 ay süreyle geçerli olacak.

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu yaptığı açıklamada “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kadın girişimcileri desteklemek için site olarak komisyon indirimine gidiyoruz. Mart ayı boyunca yeni mağaza açacak kadın girişimcilerimiz için komisyon oranlarımızda yüzde 50 indirime yapacağız. Bu girişimcilerimiz 3 ay boyunca indirimli komisyon oranlarından yararlanmış olacak. Kampanyadan halihazırda bünyemizde satış yapan kadın girişimcilerimiz de yararlanacak. Bu yolla daha çok kadın girişimcimizi e-ticaret ile tanıştırarak destek olmak istiyoruz” dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı da olan Çevikoğlu, kadınların e-ticarete ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek şunları söyledi:“Pazaryerlerinde kadınların sahip olduğu veya kadın ortaklı mağaza sayısı yüzde 15-25 civarında. PttAVM’de ise 25 binin üzerinde tedarikçimizin yüzde 20’sini kadın tedarikçilerimiz oluşturuyor. (Hürriyet)