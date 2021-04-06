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PTT ile Katar iş birliğiyle kurulan "turkishsouq.com" üzerinden tüm dünya alışveriş yapabilecek

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 12:42 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 12:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "turkishsouq.com" platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelindiğini belirterek, "Yaklaşık 300 bin ürünümüzün dünya piyasasına arz edilmesini sağlamıştır." dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Katar e-Ticaret İşbirliği Projesi  kapsamında Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi makamında kabul etti.
 
Türkiye ve Katar arasındaki köklü dostluk, kardeşlik ve iş birliği  bağlarının hem ülkeler hem de bölge istikrarı açısından değerli ve önemli  olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, gerek haberleşmenin gerekse ulaştırmanın,  insanların hayati ihtiyaçlarını karşılamada ne derece önemli olduğunu bir kez  daha ortaya koyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, Türkiye ve  Katar'ın, ilişkilerini daha da güçlendirerek sürdürmesinin herkesi mutlu ettiğini  söyledi.
 
Karaismailoğlu, PTT'nin, posta hizmetlerinden bankacılığa, lojistik  hizmetlerden e-ticarete kadar hayatın her alanında hizmet veren 180 yıllık köklü  geçmişiyle güzide kuruluşlardan olduğunu dile getirerek, dünyada gerçekleşen  dijital dönüşüme ayak uyduran PTT'nin, 2012'de PttAVM.com markasıyla e-ticaret  alanındaki ticari faaliyetlerine başladığını anımsattı.
 
"PttAVM.com"un farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünle  ve uygun fiyatlarla, müşterilerine kaliteli alışveriş deneyimi sunduğunu aktaran  Karaismailoğlu, PTT'nin 2017'de e-ticaret alanındaki faaliyetlerine küresel boyut  kazandırma ve e-ihracata katkı sağlama amacıyla Katar ile ortak çalışmalara  başladığını kaydetti.
 
Karaismailoğlu, çalışmalar neticesinde kurulan "turkishsouq"  (Turkishsuk) platformuyla binlerce Türk ürününün Katar halkının hizmetine  sunulduğunu belirterek, ülkeler arasındaki somut iş birliği alanlarına bir  yenisinin eklendiğini ifade etti.
 
"turkishsouq.com global ölçekte platform haline dönüştürüldü"
 
e-ticaret alanında iş birliğinin başarılı olduğunu ve 2019'da  "turkishsouq.com" uzantısıyla Katar sınırlarını aşarak global ölçekte platform  haline dönüştürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Bu platform üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e,  Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç  edilir hale gelinmiştir. PTT, bu iş birliği sayesinde ülkemiz adına güçlü  lojistik altyapısıyla da desteklediği e-ihracat alanında önemli girişime imza  atarak yaklaşık 300 bin ürünümüzün dünya piyasasına arz edilmesini sağlamıştır.  Platformun uluslararası lansmanının ülkelerimiz açısından hayırlara vesile  olmasını temenni ediyorum."
 
Karaismailoğlu, ağustosta Fildişi Sahili'nde düzenlenmesi planlanan  27'nci Dünya Posta Birliği Kongresi kapsamında gerçekleştirilecek Posta İşletme  Konseyi ve İdari Konsey için adaylığın söz konusu olduğuna değinerek, adaylığa  verilecek destek için Katarlılara teşekkürlerini iletti.
 
Ulaştırma ve haberleşme alanında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü  tarihi, hizmet tecrübesi ve toplumsal güveniyle ülkenin gurur duyduğu kurumlardan  PTT ile Katar'ın ulusal posta teşkilatı Katar Postası arasındaki iş birliğini  önemsediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, projenin üreticiye, iş dünyasına ve  halklara hayırlı olmasını diledi.
 
"Turkishsouq'daki ürünleri talep eden 50 ülke bulunuyor"
 
Katar Postası CEO'su Al Naemi de bugün turkishsouq'un e-ihracat  platformunun ulusal ve uluslararası niteliğiyle ele alındığını belirterek, tüm  dünya haklarının e-ticaret üzerinden Türk ürünlerini satın alma imkanına  kavuştuklarını söyledi.
 
Al Naemi, Katar Postası ile Türk postası ve PTTAVM'nin önemli bir adım  attığını dile getirerek, "Bugün itibarıyla bu platform, dünyadaki bütün insanlara  arz edilmiş bulunmaktadır. Deneyimimize başladıktan sonra 'turkishsouq'daki  ürünleri talep eden 50 ülke bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde pazarlamaya  başlandığında, yer yüzündeki tüm insanlar, Türk ürünlerinden faydalanacaklar."  diye konuştu.

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