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PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 9:10 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 9:10

PSV Eindhoven Galatasaray maçı için bekleyiş devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Hollandalı rakibi PSV Eindhoven karşısında mücadele verecek. Futbolseverler de PSV Galatasaray maçının detaylarını araştırıyor. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...


Futbolseverlerin gözü PSV Galatasaray maçına çevrildi. Avrupa Kupalarındaki ilk maçını Hollandalı rakibi PSV Eindhoven karşısında çıkacak sarı kırmızılılar rakibine karşına önemli bir mücadele verecek. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
 
 
PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, PSV Eindhoven'a konuk olacak. 21 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22.00'da (bugün) oynanacak mücadele D-Smart Spor Smart HD ve TV8 kanallarından ücretsiz izlenebilecek.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Van Ginkel, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi
Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Kerem, Feghouli, Babel, Mohamed

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