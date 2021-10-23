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Psikologdan korkunç itiraf! Hastalarına intihar ilacı verdi

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 20:36 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 20:36

Hollanda’nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk, 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" olarak bilinen Middel X isimli ilaç verdiğini itiraf etti.


Psikolog Dijk, Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, insanların  kullandıktan kısa süre sonra yaşamını sonlandırdığı belirtilen Middel X isimli  ilacını hastalarına kullandırdığını açıkladı.
 
Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla  ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi.
 
Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun  umurunda olmadığını vurguladı.
 
Haberde, "intihar pudrası" ve "ölümcül toz" olarak adlandırılan  ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından  yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği kaydedildi.
 
Ülke basınında, röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından  gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında "intihara yardım etme"  ve "ilaç kanunlarını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
 
  
 

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Hollanda Brabant intihar ilacı Middel X
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