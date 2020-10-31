Provokatif paylaşımda bulunanlara net mesaj! 'Yazdıkça yakalanacaksınız!'

İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında işlem başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Kırmızı ünlem işareti simgesi birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek" paylaşımında bulundu.

ADALET BAKANI GÜL: 3 KİŞİ GÖZALTINDA

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını, Tekirdağ Adıyaman ve Gaziantep 'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.