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Prof. Dr. Uysal, ECFA üyeliğine seçildi

AA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:55 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 16:58

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayben Karasu Uysal'ın, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Ortak Üyeliği kapsamında, European Committee for Future Accelerators (ECFA) Komitesi Genel Kurul üyeliğine seçildiği bildirildi.


Üniversiteden yapılan açıklamada, CERN-ALICE Deneyi'ne Türkiye'den ilk  ve tek tam üye olan, aynı zamanda sektörle iç içe nitelikli mühendislik eğitimi  sunan KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin başarılı çalışmalarına  bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıkları belirtildi.
 
Prof. Dr. Uysal'ın, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından  Türkiye'nin ECFA temsilcisi olarak aday gösterilip, 13 Temmuz'daki toplantıda  temsilci seçildiği ve genel kurul üyesi olmaya hak kazandığı ifade edilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Prof. Dr. Uysal'ın ECFA temsilciliğine uzanan hikayesi, KTO Karatay  Üniversitesinin, 2013'te CERN-ALICE Deneyi'ne üye olmasıyla başladı. 2006  yılından bu yana ALICE Deneyi'nde görev yapan Uysal, üniversitenin bu üyeliği ile  ALICE Deneyi Türkiye Takımı Liderliği görevini de yürütmektedir. CERN-LHC  çarpışmalarında oluşan ve ALICE Dedektörü tarafından kaydedilen verinin  analizlerinin yapılabilmesi için ALICE Deneyi ile bağlantılı bir Yüksek Başarımlı  Hesaplama Merkezinin kurulum ve yönetimi çalışmaları da Prof. Dr. Ayben Karasu  Uysal ve çalışma grubu tarafından ilerletilmektedir.
 
Uysal tarafından yürütülen bu projelerle inovatif dedektör sistemleri  ve veri analizi için yeni teknikler geliştirebilme, deneysel kurulum yapabilme ve  ölçüm alabilme çalışmalarında tecrübe kazanılması hedeflenmektedir. Bu projeler  aynı zamanda, KTO Karatay Üniversitesinin ve ülkemizin bu alandaki görünürlüğünün  artmasına yardımcı olmaktadır. Ülkemizde deneysel dedektör fiziği ile ilgili yeni  bir çalışma grubunun kurulmuş olması, donanımlı insan gücü ihtiyacını karşılamaya  yardımcı olmaktadır."
 
Üniversitenin CERN ALICE Deneyi'ne yaptığı katkılar
Açıklamada, üniversitenin faaliyetlerini öz kaynaklarının yanında TAEK  ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle yürüttüğü aktarıldı.
 
ALICE Deneyi ekibinin çalışmalarını çoğunlukla yüksek enerjili  çarpışmalarda üretilen verinin analizi ve inovatif dedektör sistemlerinin  tasarımı üzerine yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Nisan 2020'de kabul edilmiş olan yeni TÜBİTAK projesinde çalışma  grubu, yenilikçi yapay zeka teknolojileri ile parçacık analizleri yapmaktadır. Bu  çalışmaların fizik bilimine katkılarının yanında, mühendislik alanında da önemli  faydaları olacaktır. Yürütülen bir diğer projede ise 2021-2022 döneminde rekor  hızlarla çalışmaya başlayacak olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) yeni  koşullarına uygun olarak yeni bir dedektör sisteminin tasarlanması çalışmaları  yürütülmektedir."
 

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