Prof. Dr. Faruk Aydın: Birinci dalganın ikinci pikindeyiz

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınıyla mücadele sürerken, Trabzon ’da kent genelinde alınan tedbirlere ilişkin denetimler de devam ediyor. Kentin işlek cadde ve sokaklarında, vatandaşların özellikle maske ve mesafe tedbirlerine yeterince uymadığı gözlemleniyor. Şehrin işlek caddelerinde dolaşan bazı vatandaşların ise maskesiz dolaştığı, bazılarının ise polisi görünce maske taktığı dikkat çekerken, kimilerinin de maskeyi koluna taktığı görüldü.

'TRABZON OLARAK MART- NİSAN AYLARINDAKİ SAYIYI GEÇMİŞ BULUNUYORUZ'

KTÜ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın , Trabzon ve Gümüşhane bölgesinin artan olgu pozitifliğine girdiğini söyledi. Aydın, "Gümüşhane zaten Bakan tarafından açıklandı. Riskli şehirlerden sayılıyor. Trabzon'da, Mart ve Nisan aylarında yaptığımız çalışmalar ve sonuçlarında geldiğimiz nokta oldukça başarılıydı.

Normalleşme, Bakanımız tarafından maske, mesafe ve hijyen koşullarına uymak koşullarıyla önerilmişti. Bayram gibi insanları bir araya toplayan çeşitli nedenlerle insanlar bir araya gelerek kurallara uymadığı kanısındayım. Gümüşhane ve Trabzon’u birlikte çalışıyoruz. Trabzon ilçelerinde artık pozitifliklerin sayısı giderek artmaya başladı. Hem ilçelerimiz hem de merkezde pozitifliklerimiz devam ediyor. Gerçekten de ikinci pikteyiz.

Trabzon olarak Mart-Nisan aylarındaki sayıyı geçmiş bulunuyoruz. İkinci bir pik yapmış durumdayız. Bu gidişle kurallara uymama nedeniyle buraya girme riskimiz var. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak uyum gösterilmesini herkesten istirham ediyorum. Başka türlü bu mücadeleyi kazanamayız. Ortalama pozitiflik oranımız yüzde 8 ile 12 arasında değişiyordu. Oysa şimdi yüzde 20'lerin üzerine çıkıyor. Biz şehir olarak birinci dalganın ikinci pikindeyiz" dedi.

'İNSANLAR KONUYU HAFİFE ALIYOR'

Kent sakinlerinden Burak Küçük, insanların corona virüs salgınına karşı daha hassas olması gerektiğini ifade ederek, "Yaz sezonundan kaynaklı diye düşünüyorum. Çok çabuk yayılan bir virüs. Yaz geldiği için insanlar konuyu hafife alıyor. Yaz geldiği için insanları evde tutmak çok zor. Kış gibi değil" diye konuştu.

'MASKE KOLDA AKSESUAR GİBİ'

Maskelerin doğu kullanılmadığını düşündüğünü söyleyen Şule Kayan ise, "Vatandaşların tedbirsizliği, bilinçsizliği, dikkat etmemeleri, kalabalık ortamlara girmesi vaka sayılarını artırıyor. Ben şahsen kurallara uyuyorum. Herkes böyle yaparsa sonuçların daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Denetimler sıklaşırsa caydırıcı olabilir. Maske kolda aksesuar gibi. Bir parçamız olmuş ama acaba doğru yerde mi kullanılıyor" dedi.