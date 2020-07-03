Prof. Dr. Ceyhan'dan okulların açılmasıyla ilgili flaş açıklama!

Türkiye'nin corona virüs raporunu değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'süper bulaştırıcılar' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "200 bin civarında aktif virüs taşıyan insan var. Bu insanların içinde de sayısını bilmiyoruz ama süper bulaştırıcılar var. Bir sınıfa girdiğinde, sınıfın yarısından fazlasını enfekte edebilecek çocuklar da var." dedi ve okulların açılabilmesi için vaka sayısının 1000'in altına düşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

"Süper bulaştırıcının yaşı yok, her yaşta olabilir. Eğer belirti göstermeyen bir kişiyse o zaman bulaştırma riski daha yüksek. Çünkü bilmiyoruz, önlem alamıyoruz. Bunlar halk arasında sanıldığı kadar çok sayıda da değiller. Ama neden böyle bulaştırdıklarıyla ilgili kesin bilgilerimiz yok. Sadece tahmin edebiliyoruz. Bir anda daha fazla damlacık çıkartabiliyorlar, öksürük ve hapşurukla virüsü daha uzağa gönderebiliyorlar.

Vakaların çoğunun genç yaş grubunda olması biraz da bizim daha büyük yaş grubunu uzun süre korumamız, dışarıya çıkarmamamız, daha önceki tarihteki dağılımı bilmememize rağmen tahmin ediyorum ki Haziran'ın başından itibaren 65 yaşın üzerindeki vaka oranlarında artış var. Bu bizim yatan hasta sayısındaki, solunum cihazına bağlanan hasta sayısındaki artışı izah eden bir gelişme.

Bu konuda da son günlerde değişik yayınlar var. Görülen o ki bir insandaki riski belirleyen esas faktör yaş değil; düşkünlük durumu diye tarif edebiliriz. Yani örneğin yaşlı bir insan dinç hissediyorsa; rahat yerinden kalkıp dolaşabiliyorsa o insanda hastalık daha hafif seyrediyor. Ancak 65 yaşın altında olup, değişik nedenlerle kendini yorgun hissediyor, yerinden kalkarken zorlanıyorsa onlarda hastalık daha ağır seyrediyor. Deniyor ki, burada ağır hissetme sebebini belirleyen yaş değil, kişinin düşkünlük durumu. Bunu ölçmek çok kolay değil, test yapmanız lazım.

HARİTAYI NASIL OKUYORSUNUZ?

Şimdi bu dinamik bir olay aslında. Zaman zaman değişiyor. Zaten salgının başında hatırlarsanız Güney Doğu bölgesi çok hesapta yoktu. Açıkçası o bölgede vakaların da özellikle İstanbul 'dan giden virüs taşıyan kişiler tarafından başlatıldığını gördük. Şu anda özellikle Gaziantep 'te Diyarbakır 'da Kilis 'te; en son dün bildirildi vaka artışları. Orayı birden bire yukarıya çıkardı. İstanbul'un nüfusu çok yüksek olduğu için vakaların çoğu hala İstanbul'da. Zaman zaman bunun değiştiğini göreceğiz.

DİYARBAKIR'DAKİ VAKALAR

Program sırasında yayına bağlanan AA muhabiri Ömer Şahin, Diyarbakır'daki vakalara şunları söyledi, Prof. Dr. Ceyhan da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabiri Şahin şu bilgileri verdi: