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Prof. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken sözleri ile ilgili ilk açıklama

20 Eylül 2021 Pazartesi - 13:53 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 14:02

Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp tokat attığını" canlı yayında anlatması, büyük tepki çekmişti. Prof. Dr. Şengör yankı uyandıran o olayla ilgili açıklamada bulundu.


Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp tokat attığını" canlı yayında anlatması, büyük tepki çekmişti.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), öğretim üyeleri Prof. Dr. Celal Şengör'ün çevrim içi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlattı. Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada, üniversite öğretim üyelerinden birinin çevrim içi ortamda kullandığı sözlerle ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin devam ettiği kaydedildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ’nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı ve en net biçimde tavır göstermeyi gerektirmektedir. Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılıkların incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır."
 
PROF. ŞENGÖR'DEN İLK AÇIKLAMA
 
Prof. Dr. Celal Şengör yankı uyandıran olayla ilgili ilk açıklamayı Kanal D'de yayımlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına yaptı.
 
Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” dedi.

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